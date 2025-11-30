La Selección Gallega, campeona de España en 2020, campeona de Europa en 2023 y subcampeona de España en 202,4 se estrenó en la primera fase nacional de la Copa de las Regiones UEFA, con una ajustada derrota ante Andalucía (1-2). En el equipo gallego tuvieron protagonismo tres jugadores del Estradense, Pablo Carabán, Brais Vidal y Óscar López, todos ellos saliendo como titulares. El central Carabán portó además el brazalete de capitán en este encuentro, mientras que a Brais Vidal le tocó hablar en la recepción que se realizó a los equipos en la sede de gobierno de Palencia a su llegada a la localidad . Hoy Galicia jugará su segundo encuentro de esta fase ante la anfitriona, Castilla y León, con la obligación de ganar para poder optar a ser una de las mejores segundas clasificadas y certificar así el billete para la siguiente fase.

El Estradense es protagonista con la Selección Gallega