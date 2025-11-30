Balonmano | Nacional
El Disiclín Lalín saca un empate de la pista del Calvo Xiria
El equipo juvenil vence al Luceros en un duelo de la parte alta (25-23)
REDACCIÓN
El Disiclín Balonmán Lalín dio la sorpresa en su visita a la pista del Calvo Xiria. Los rojinegros acudían a este encuentro con una larga lista de bajas, un escollo que ponía muy complicado el duelo contra un rival que pelea en la parte alta pero fue capaz de arrancar un valioso empate (33-33). El partido llegó a los minutos finales con un 33-30 en el marcador pero los rojinegros remontaron con goles de Ramón, Miguel López y Adrián Ferradás. Quedaban minutos por delante pero el marcador ya no volvió a moverse
Victoria juvenil
La buena noticia de la jornada para el Balonmán Lalín la protagonizó el equipo juvenil, que disputaba un duelo en la cabeza de la Liga Oro contra el Luceros. La victoria terminó cayendo para el equipo rojinegro por 25-23. Fue un encuentro muy igualado, que llegó al tramo final con empate a 23 en el marcador. Los tantos de Luis Martínez y Mateo decantaron la balanza. Ambos equipos mandan ahora en la liga con los mismos puntos, aunque los de Pachi tienen un partido menos.
- Una empresa de reformas de Vigo demanda a una clienta por impago y acaba condenada por hacer mal una cocina
- Cae un balcón de un tercer piso en la plaza de Compostela, junto al mercadillo de Navidad: «Pudo haber sido una desgracia»
- En situación «crítica» los marineros del pesquero gallego abandonado en Mindelo: hay 12 afectados
- Rafael lleva tres años viviendo con sus tres perras en un barco en el Náutico de Vigo
- «Grité '¡Ayuda!' y '¡Socorro!' y nadie llamó a la Policía»: denuncia una agresión en Vigo ante la pasividad de los viandantes
- Alarma entre familias de Pontevedra ante el supuesto intento de «secuestro» de un menor en plena calle
- La huelga de auxiliares de Enfermería obliga a suspender cirugías en el Chuvi
- Los empleados públicos de la Xunta podrán cobrar en enero un plus de hasta 1.000 euros