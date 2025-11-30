Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano | Nacional

El Disiclín Lalín saca un empate de la pista del Calvo Xiria

El equipo juvenil vence al Luceros en un duelo de la parte alta (25-23)

REDACCIÓN

Lalín

El Disiclín Balonmán Lalín dio la sorpresa en su visita a la pista del Calvo Xiria. Los rojinegros acudían a este encuentro con una larga lista de bajas, un escollo que ponía muy complicado el duelo contra un rival que pelea en la parte alta pero fue capaz de arrancar un valioso empate (33-33). El partido llegó a los minutos finales con un 33-30 en el marcador pero los rojinegros remontaron con goles de Ramón, Miguel López y Adrián Ferradás. Quedaban minutos por delante pero el marcador ya no volvió a moverse

Victoria juvenil

La buena noticia de la jornada para el Balonmán Lalín la protagonizó el equipo juvenil, que disputaba un duelo en la cabeza de la Liga Oro contra el Luceros. La victoria terminó cayendo para el equipo rojinegro por 25-23. Fue un encuentro muy igualado, que llegó al tramo final con empate a 23 en el marcador. Los tantos de Luis Martínez y Mateo decantaron la balanza. Ambos equipos mandan ahora en la liga con los mismos puntos, aunque los de Pachi tienen un partido menos.

