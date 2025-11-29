Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

UD Estrada y Rodeiro se miden en el Coto Ferreiro

REDACCIÓN

A Estrada

El UD Estrada femenino recibe hoy a partir de las 18.00 horas al Rodeiro en un duelo intercomarcal de Primera Futgal. En el mismo escenario pero a las 20.00 el UD Estrada masculino recibe al Lago Sport. El Agolada visita al Estrella

