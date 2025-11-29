El Disiclín Lalín se queda en cuadro para visitar al Xiria

El Disiclín Balonmán Lalín vive un complicado momento a nivel de resultados, con cuatro derotas consecutivas que los han acercado peligrosamente a los puestos de descenso. Sin embargo, lo que más preocupa en el seno del equipo rojinegro es la situación que se vive dentro del vestuario. Los lalinenses afrontan el partido de hoy a las 20.00 horas en la pista del Calvo Xiria con ocho bajas, un parte que deja al equipo muy mermado para enfrentarse a un rival de la parte alta.

«Tenemos dos con fracturas en la mano, tres con tobillos lesionados, tres con temas de rodilla...», relata Cacheda al analizar el partido de hoy. «Algunos ya llevan varias semanas. Otros todavía tienen para largo», lamenta. Los rojinegros no podrán contar con Alejando, Miguel García, Pedro Toimil, Román, Brais, Lago y Xabier Batán. A ellos se unen Luis Rozas y MartínVázquez, quienes tienen por la mañana un importante partido con los juveniles ante el Luceros. En ambos casos se ha decidido no forzarlos a un doble partido el mismo día ya que arrastran molestias físicas. «Vamos con los sanos y con los medio sanos», afirmó Cacheda, quien aguarda poder mantener el encuentro ajustado hasta los minutos finales.