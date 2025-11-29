La aventura mundialista que acabó en el hospital

La primera experiencia mundialista de la estradense Aya Nabaoui terminó de la manera más inesperada. La luchadora del Club Budoyama y su entrenador, Marcelo Machado, sufrieron un accidente poco después de iniciar su camino en coche hacia la ciudad de Toulón, donde hoy debía debutar. Sin embargo, atravesando Lugo sufrieron un accidente que acabó con ambos en el hospital provincial. Tras realizarles varias pruebas, los dos fueron dados de alta y pudieron regresar a A Estrada a última hora de la tarde.

Machado explicó que el accidente se produjo al perder el control del coche familiar en el que ambos se desplazaban hacia Francia, en torno a las tres y cuarto de la tarde. «Intenté controlarlo pero no pude hacer nada», manifestó. El coche terminó chocando contra los quintamiedos, y quedó cruzado en la calzada con importantes daños. En el lugar se personaron efectivos de la Guardia Civil y de Emerxencias, que se encargaron de regular el tráfico y retirar el vehículo de la carretera mientras Aya y Marcelo eran trasladados hasta el Hospital Universitario Lucus Augusti de la capital lucense.

Según explicó el propio Machado, su pupila sufrió diferentes contusiones, aunque ninguna de ellas grave. En su caso, sufrió daños en el cuello, que quedaron pendientes de revisión y con el obligatorio collarín. El entrenador lamentó la oportunidad perdida de haber disputado el Mundial de Francia pero se mostró aliviado por cómo terminó todo teniendo en cuenta el susto que ambos pasaron con el accidente.

Estado en el que quedó el coche en el que viajaban.

Machado también tuvo palabras de elogio para Aya, quien afrontó la situación con una gran entereza a pesar de su juventud. «Estoy muy orgulloso de su actitud en todo momento», afirmó el entrenador estradense. «El kárate es algo que te forma físicamente y también mentalmente. Desde el primer momento me dijo que mundiales había más pero sensei había uno solo y que lo importante es que estuviese bien», añadió. Ambos han acabado este accidentado viaje marcándose el objetivo de volver a participar el año que viene. «A pesar del susto, creo que esta es una lección de vida para ella».

Aya Nabaoui iba a disputar el WIBK World Cup Budokai, una competición mundialista en la que se darán cita los mejores especialistas en Kárate Kyokushin. La deportista del Club Budoyama de A Estrada afrontaba así, con solo 15 años, su primer campeonato internacional. Curiosamente, ambos viajaban solo hacia Francia, aunque el equipo estradense tenía previsto que varios de sus deportistas más destacados estuviesen de nuevo en este Mundial. Las lesiones se cebaron sin embargo en los últimos meses con los luchadores del Budoyama, que se quedaron con solo una única representante en la competición que está teniendo lugar en la localidad de Toulón.

Una deportista especial

Machado explicó que Aya es una deportista especial, que acudía a este Mundial después de poco tiempo en este deporte. La joven llegó al Budoyama cuando tenía seis años pero a los ocho decidió dejarlo. Volvió hace un año, ya con catorce, y teniendo que empezar casi desde cero. En este corto periodo sin embargo, la estradense mostró una gran evolución. «Es increíble lo que está haciendo», manifestó su entrenador, quien destacó especialmente las ganas y el esfuerzo que está poniendo a los entrenamientos desde su regreso.