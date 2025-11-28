La firma estradense Emesports será la organizadora de la Volta a Portugal

La Federación Portuguesa de Ciclismo anunció ayer la firma de una nueva asociación estratégica para la organización de las principales pruebas de carretera en 2026, concretamente la 52ª Volta ao Algarve, la 43ª Volta ao Alentejo y la 87ª Volta a Portugal. El acuerdo, válido para la temporada 2026 y con posibilidad de prolongación, los unirá a la empresa afincada en A Estrada Emesports, fundada en 2013 por el ex-ciclista profesional Ezequiel Mosquera.

A partir de ese momento la empresa consolidó un recorrido de crecimiento sostenido, desarrollando infraestructuras propias, metodologías especializadas y una fuerte capacidad de producción técnica y logística. Actualmente, Emesports gestiona más de 150 eventos anuales en varias modalidades y niveles competitivos, incluyendo varias pruebas profesionales de ciclismo, como O Gran Camiño. Cuenta con una nave en la parroquia de Matalobos de 1.300 metros cuadrados.

Desde la federación portuguesa apuntaron que esta experiencia confiere a la Emesports «un perfil sólido, innovador y alineado con las exigencias de las competiciones internacionales y con la visión estratégica de la federación para el futuro de las pruebas portuguesas».

La empresa asumirá, entre otras responsabilidades, la dirección técnica de las tres competiciones. La definición detallada del repartor de tareas se encuentra actualmente en fase de acuerdo. “Este es un momento esencial para el futuro de nuestras grandes pruebas. Ante el incumplimiento reiterado del anterior organizador de la Volta a Portugal, no podíamos continuar aplazando decisiones. Teníamos la responsabilidad de actuar con determinación y rapidez, encontrando una solución sólida y creíble”, explicó Cândido Barbosa, presidente de la Federación Portuguesa de Ciclismo.

«Emesports reúne la experiencia, la credibilidad y la visión internacional que ambicionamos para nuestras competiciones. La decisión de integrar también la Volta ao Algarve en este acuerdo fue natural: nos permite trabajar de forma más eficiente, refuerza la negociación con los equipos y potencía la valorización conjunta de las tres pruebas”, destaca Cândido Barbosa. Este acuerdo fue cerrado para 2026, “pero creemos que se podrá extenderse el tiempo, si este primer año confirma su potencial”, refuerza.

“Asumir un desafío de esta dimensión es, para nosotros, una enorme responsabilidad, pero también un gran orgullo”, explica, por su parte, Ezequiel Mosquera, CEO y fundador de Emesports. “El ciclismo vive hoy una complejidad creciente y la Volta a Portugal, a pesar de ser una prueba singular y con casi un siglo de historia, ha sido perjudicada por el actual sistema de puntuación.

Sin embargo, posee activos únicos: su dimensión social, la conexión al territorio y un sentimiento nacional que pocas carreras en el mundo consiguen generar. Creemos profundamente que la Volta a Portugal es Patrimonio Nacional y que tiene condiciones para reforzar su proyección internacional. Queremos contribuir a crear una prueba más moderna, más competitiva y más abierta al mundo, valorando lo que representa para Portugal”, afirmó Mosquera.

“La Volta a Portugal es el símbolo mayor de la modalidad en nuestro país y tenemos la ambición de modernizar, reforzar su impacto en el territorio y hacerla más atrativa para todos: aficionados, compañeros, comunicación social y equipos. Esta asociación para 2026 es un paso decisivo en ese camino», manifestó el presidente de la federación.