El Avatel juega el primer partido de la segunda vuelta en Compostela

La agenda del Coreti Rugby Lalín para mañana incluye dos citas importantes tanto en casa como lejos del Cortizo. En el caso de las jugadoras del Avatel Rugby Lalín, las pupilas de Panteira intentarán seguir la estela de sus compañeros masculinos en As Pontes para conseguir la primera victoria de la competición gallega. Las «abellonas» darán comienzo a la segunda vuelta del torneo autonómico jugando en el campo de la USC frente al Santiago Rugby Club a partir de las 17.00 horas. Las locales vienen de caer por 5-88 también en la USC frente al CRAT B mientras que las jugadoras lalinistas también cayeron en la última jornada en sus desplazamiento para medirse al Pontevedra RC. Las compostelanas suman dos victorias hasta la fecha mientras que las rojinegras necesitan aumentar su casillero de puntos para abandonar el farolillo rojo de la clasificación.

Por otro lado, también mañana en el Cortizo, el equipo M18 del Coreti dará comienzo a la segunda fase de la competición doméstica recibiendo al Club Rugby Ferrol, en un partido que dará comienzo a las 11.30 horas. Se trata de un enfrentamiento entre dos rivales directos por evitar el pozo de la tabla. Con tal motivo, desde la directiva del club «abellón» se hace un llamamiento a la afición para que arrope al equipo en una cita tan crucial.

Por último, recordar que ya está abierta la reserva para la «Cea de Nadal» del Rugby Lalín del 27 de diciembre. El precio por persona es de 27 euros los adultos, de 17 euros para los niños de 9 a 12 años, y de 12 euros hasta los 8 años.