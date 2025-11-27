Galicia convoca a Brais Vidal, Óscar López y Carabán

El seleccionador gallego, Manolo García, desveló la convocatoria oficial de 18 futbolistas que disputarán el próximo fin de semana la primera fase nacional de la Copa de las Regiones UEFA. En la convocatoria se encuentran tres jugadores del Estradense. Se trata de los defensas Carabán y Óscar López y el centrocampista Brais Vidal. Se han quedado fuera de la lista jugadores rojillos que también han participado en varios entrenamientos de Galicia, como el portero Isra, el defensa Landeira o el centromampista Raúl.