automovilismo
La FGA traslada a Lalín su asamblea anual
REDACCIÓN
Lalín
El edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero de Lalín albergará este año la asamblea general de la Federación Gallega de Automovilismo. El organismo autonómico tiene previsto celebrar su reunión anual el sábado 13 de diciembre en horario de 16.30 a 20.30 horas. La junta de gobierno local accedió a la solicitud realizada por Antonio Rodríguez Troitiño, presidente de la federación.
- Ábalos pregunta sobre Vigo al Gobierno: ¿qué ha provocado la visita del PP a la narcocasa de Cabral?
- Denuncian en Vigo que sus vecinos ocupan su plaza de garaje al pasar a usar un coche más grande
- Davila 25/11/2025
- Clotilde Teixeira fue vista cerca de As Cavirtas el día de su desaparición
- Fallece un conocido vecino de O Grove tras caer al mar
- Un bar, absuelto de piratería al no probar el inspector de LaLiga que pasó 12 minutos en el local
- Registros en Vilanova y Ribadumia en una nueva operación antidroga en O Salnés
- Confirmada la indemnización de 5,1 millones de tres aseguradoras a la armadora del «Villa de Pitanxo»
Compra inteligente: estos muebles valen más de lo que cuestan
Contenido ofrecido por IKEA