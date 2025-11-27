Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La FGA traslada a Lalín su asamblea anual

REDACCIÓN

Lalín

El edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero de Lalín albergará este año la asamblea general de la Federación Gallega de Automovilismo. El organismo autonómico tiene previsto celebrar su reunión anual el sábado 13 de diciembre en horario de 16.30 a 20.30 horas. La junta de gobierno local accedió a la solicitud realizada por Antonio Rodríguez Troitiño, presidente de la federación.

