Celebran la segunda edición de la Xgap Race en A Estrada
La Xgap Race vivió su segunda edición, contando con la participación de un amplio grupo de parejas. La carrera mixta organizada íntegramente por XgapFitnessCenter atrajo a atletas llegados de toda Galicia para competir, compartir y sumarse a la comunidad que ha ido consolidánse en el centro estradense. Se trata de una carrera que sigue el planteamiento realizado por las exitosas pruebas Hyrox que se celebran diferentes ciudades de Europa y que en cada edición congregan a miles de participantes.
