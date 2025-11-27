rugby
La ‘Cea de Nadal’ del Coreti será el 27 de diciembre
REDACCIÓN
Lalín
La Cea de Nadal 2005 del Coreti Rugby Lalín tendrá lugar el sábado 27 de diciembre en el local social de Donramiro. El precio por persona es de 27 euros los adultos, de 17 euros para los niños de 9 a 12 años, y de 12 euros hasta los 8 años. Las reservas se podrán hacer hasta el día 22 en el número de cuenta del club.
