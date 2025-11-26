rugby | LGR Primera Masculina
A la séptima fue la vencida
Siete jornadas tuvo que esperar el sénior masculino del Coreti Rugby Lalín para lograr su primera victoria de la temporada. Fue en As Pontes y su técnico Ernesto Barbosa aguarda una buena segunda vuelta.
El Coreti Rugby Lalín se impuso el pasado fin de semana en As Pontes por un marcador de 27-42, en lo que fue la primera victoria del campeonato para el XV «abellón». Ernesto Barbosa, entrenador del conjunto sénior masculino, tira de realismo para analizar la situación de un equipo llamado a crecer con el paso de las jornadas y despuntar, sobre todo, durante la segunda parte del torneo.
«Estamos en un año de cambios con un plantel muy corto. El club también está apostando por la M18, que trabajan bien y son todos chicos de Lalín. Además, el torneo se hace largo», explica el técnico. Añade que «por suerte, el partido del domingo ante Fendetestas se nos dio bien porque fue un encuentro de nuestra liga particular y por suerte lo pudimos sacar adelante».
Uno de los grandes inconvenientes que está teniendo el Coreti hasta la fecha en la competición autonómica es la falta de efectivos suficientes con los que refrescar al equipo durante los partidos oficiales. Al respecto, Barbosa recuerda que «incluso hemos jugado algún partido con 13 o 12 jugadores. Entonces, los objetivos en este momento no son buscar el resultado en esta primera ronda, sino afianzar el juego y a los jugadores en el club otra vez, trabajar con las divisiones inferiores y con una estructura de club». De esta forma, el Coreti busca su crecimiento exponencial conforme avance la competición.
«En la segunda vuelta será cuando vayamos a jugar en nuestro nivel e intentar buscar resultados. Lo tomamos esto como una preparación», insiste el entrenador argentino. Asegura que «el club lo que busca es crecer realmente ahora, pero este es un proceso donde estamos intentando en este momento afianzar las bases con los chicos. El año que viene hay cuatro M18 que suben. Debemos de ser realistas y respetar el proceso de crecimiento y hacerlo con bases sólidas».
La victoria del domingo en el «Evaristo Puentes» sitúa ahora al XV del Cortizo en la novena posición, con tres puntos sobre Mareantes y a uno sólo de Zalaeta Arteixo-Santiago RC. El conjunto de Barbosa descansará en la próxima jornada de la competición.
- Ábalos pregunta sobre Vigo al Gobierno: ¿qué ha provocado la visita del PP a la narcocasa de Cabral?
- Clotilde Teixeira fue localizada cerca de As Cavirtas el día de su desaparición
- Un bar, absuelto de piratería al no probar el inspector de LaLiga que pasó 12 minutos en el local
- Caballero, sobre el Ifevi: «El conselleiro acaba de confesar que querían estafar a Vigo»
- El Concello de Vigo saca a subasta un edificio abandonado junto a los viejos juzgados por 570.000 euros
- El precio medio de los pisos más demandados en Vigo roza los 400.000 euros
- Un asesino, conocidos narcos y violadores: la Policía pide ayuda para detener a los 10 fugitivos más buscados en España
- La enésima avería atrapa a varios usuarios en el ascensor de Marqués de Valterra