A la séptima fue la vencida

El Coreti Rugby Lalín se impuso el pasado fin de semana en As Pontes por un marcador de 27-42, en lo que fue la primera victoria del campeonato para el XV «abellón». Ernesto Barbosa, entrenador del conjunto sénior masculino, tira de realismo para analizar la situación de un equipo llamado a crecer con el paso de las jornadas y despuntar, sobre todo, durante la segunda parte del torneo.

«Estamos en un año de cambios con un plantel muy corto. El club también está apostando por la M18, que trabajan bien y son todos chicos de Lalín. Además, el torneo se hace largo», explica el técnico. Añade que «por suerte, el partido del domingo ante Fendetestas se nos dio bien porque fue un encuentro de nuestra liga particular y por suerte lo pudimos sacar adelante».

Uno de los grandes inconvenientes que está teniendo el Coreti hasta la fecha en la competición autonómica es la falta de efectivos suficientes con los que refrescar al equipo durante los partidos oficiales. Al respecto, Barbosa recuerda que «incluso hemos jugado algún partido con 13 o 12 jugadores. Entonces, los objetivos en este momento no son buscar el resultado en esta primera ronda, sino afianzar el juego y a los jugadores en el club otra vez, trabajar con las divisiones inferiores y con una estructura de club». De esta forma, el Coreti busca su crecimiento exponencial conforme avance la competición.

«En la segunda vuelta será cuando vayamos a jugar en nuestro nivel e intentar buscar resultados. Lo tomamos esto como una preparación», insiste el entrenador argentino. Asegura que «el club lo que busca es crecer realmente ahora, pero este es un proceso donde estamos intentando en este momento afianzar las bases con los chicos. El año que viene hay cuatro M18 que suben. Debemos de ser realistas y respetar el proceso de crecimiento y hacerlo con bases sólidas».

La victoria del domingo en el «Evaristo Puentes» sitúa ahora al XV del Cortizo en la novena posición, con tres puntos sobre Mareantes y a uno sólo de Zalaeta Arteixo-Santiago RC. El conjunto de Barbosa descansará en la próxima jornada de la competición.