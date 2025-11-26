Bádminton | Sub-19
Barcala, doble medallista en el Estatal
La estradense logra en Huelva un bronce en dobles y una plata en individual
REDACCIÓN
La jugadora del Bádminton A Estrada, Iziar Barcala, realizó una gran actuación en su participación en el Campeonato de España Sub-19 celebrado en Huelva. La estradense consiguió sendas preseas, una de bronce en el dobles y una plata en el individual.
El campeonato arrancó muy bien para Iziar Barcala, con dos semifinales. En individual femenino venció a la valenciana Sara Llopis en dos complicados sets (21-13 y 21-12). Además, formando dupla con la ibicenca Sofía García se metieron en la lucha por las medallas al imponerse a Sulimar Cabrera y Lucía Soto (21-15 y 21-11).
La joven badmintonista de A Estrada logró el billete para la gran final individual tras derrotar a su compañera de dobles por un marcador de 21-12 y 21-14. Barcala acarició el título nacional, pero en plena pelea por la medalla de oro se vio obligada a retirarse por una inoportuna lesión que arrastraba del partido anterior, cuando el electrónico onubense marcaba un emocionante empate a uno.
En dobles, la pareja Barcala-García cayó en tres sets contra las catalanas Noelia López y Gloria Rodríguez (16-21 24-22 y 21-19), adjudicándose una trabajada y merecida medalla de bronce.
