atletismo | Sub-20
Natalia Rivas conquista el Campeonato Gallego de Invierno de Marcha
La atleta estradense del Ría Ferrol, Natalia Rivas, se proclamó este fin de semana campeona gallega Sub-20 de invierno de marcha. La marchadora de A Estrada superó a todas sus rivales en una prueba que también sirvió para que pueda coger el ritmo idóneo para el próximo campeonato de España de la modalidad que tendrá lugar el 14 de diciembre. La XVIII edición del Campeonato Xunta de Galicia de Marcha en pista de invierno se corrió en Pontevedra con más de 150 marchadores compitiendo por los últimos títulos regionales de la temporada.
