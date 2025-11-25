El escollo de la falta de contundencia

La derrota sufrida por el Club Deportivo Estradense en A Lomba ha destapado algunas de las carencias del conjunto entrenado por Manuti. El propio técnico reconocía ayer que la falta de contundencia en las áreas sigue siendo el principal mal de los suyos en este tramo de temporada. Y es que los rojillos hicieron méritos para al menos puntuar en su visita al feudo de un Arosa que supo sacar provecho de sus ocasiones para llevarse la victoria.

«Perdonamos tanto en la primera como en la segunda parte. Está claro que si vas a un sitio como A Lomba y tienes ocho ocasiones de gol y no marcas, pues pierdes», reconoce un resignado Manuti. El responsable del vestuario junto a Javicho subraya que «está siendo la tónica general de la temporada. Tenemos que ser más contundentes en las áreas y no hay más. Hay que mejorar y ya está. Tampoco hay que sacar ninguna lectura a mayores», en relación a los sucedido en Vilagarcía.

El entrenador del Estradense también dice que «creo que el plan de partido fue bueno, con algunos minutos también muy buenos por nuestra parte. La primera mitad fue totalmente nuestra, pero recibimos un gol de un despeje (falta de contundencia en el área) y luego ellos se metieron atrás, perdieron tiempo, y otro despeje a la contra sirvió para el segundo. Si te enfrentas a un equipo que tiene jugadores como Palmás, te puede pasar lo que nos pasó», aclara.

De todas formas, Manuti también considera que en algunas de las fases del partido los rojillos pudieron sumar: «Con 1-0 sí que es cierto que tenemos un par de llegadas, que si metes un gol, pues cambia todo. El fútbol se mueve un poco por dinámicas y con el 2-0 es verdad que bajamos los brazos. Entramos a atacar muy mal, desorganizados, y fue el único momento en que el Arosa estuvo cómodo, después del 2-0 y hasta tuvieron alguna ocasión de gol. Hasta ahí los tuvimos bien controlados». Y destaca que «los cambios salieron bien y como te digo, con el 1-0, pudimos haber empatado perfectamente y creo que hasta que nos metieron el segundo gol el partido fue nuestro salvo que en las áreas no gobernamos, que es lo más importante del fútbol. Y en cuanto al mal que acucia en estos momentos al Estradense, su técnico piensa que «el problema se soluciona mejorándolo, trabajándolo y al final esto son dinámicas. No teníamos muchísimo gol cuando ganábamos 4-0 y 0-4. Las ocasiones acabarán llegando. Lo difícil es poder tenerlas y eso lo estamos teniendo siempre. Tenemos que mantener esa línea y mejorar, no ir hacia atrás».

Parón

El próximo fin de semana no habrá competición liguera debido a la celebración de la primera fase UEFA Regions Cup. El combinado gallego –en el que podría estar algún jugador rojillo– se medirá al andaluz y al castellanoleonés, anfitrión de la competición. El paréntesis será aprovechado por el Estradense para poder recuperar a su único lesionado. «Tenemos el tema de Ángel, que tuvo un pequeño pinchazo, pero como esta semana hay parón de liga, no sabemos todavía si para dentro de 15 días podrá estar disponible. Tiene que hacerse una ecografía para poder saber si llega a tiempo», explica el entrenador del Estradense.