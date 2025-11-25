El equipo M14 del Coreti acaba la primera fase en lo más alto de la clasificación

La cantera del Coreti Rugby Lalín está de enhorabuena. El equipo M14 «abellón» finalizó el primer tramo del campeonato como líder indiscutible. El último partido de esta fase se disputó el pasado fin de semana en el Cortizo con el resultado final de 41-24 para los locales en la visita del CRAT A Coruña. Además, los canteranos «abellones», Antón y Joserra, contribuyeron en la victoria de la Galicia M18 sobre el XV cántabro en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Gijón. El combinado gallego estuvo entrenado por Ernesto Barboza.