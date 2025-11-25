Costoya realiza dos días de test en Misano antes de su fichaje por McLaren

Christian Costoya lleva desde ayer realizando varios test en el circuito de Misano con un monoplaza de F4 de la escudería italiana Prema. Y lo hace en la semana en la que por fin se anunciará su fichaje en el Programa de Desarrollo de Pilotos de McLaren. En la primera jornada de las pruebas llevadas a cabo en Misano, el joven piloto silledense fue bajando de forma paulatina sus tiempos con respecto a la vuelta rápida. Está previsto que Costoya continúe girando en el trazado transalpino con el objetivo final de completar su preparación.