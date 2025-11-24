Sporting Estrada y Agolada ceden sendos empates como locales

SD Agolada y Sporting Estrada cedieron ayer sendos empates como locales en las visitas de Arcade y Cordeiro, respectivamente. En ambos casos, el punto conseguido llegó en la recta final de los dos partidos jugados en el Hospitalillo y el Manuel Regueiro.

El Sporting sufrió más de la cuenta frente al Cordeiro (2-2) en un partido donde se pitaron dos penas máximas y Juanín fue el MVP de los locales. El refuerzo auriverde abrió el marcador a los 22 minutos, pero los locales vieron como primero Rubén de penalti (minuto 31) y, después, Marcos (minuto 68) le dieron la vuelta al marcador. Hubo que esperar al minuto 80 para que el «18» del Sporting rescatara un punto para su equipo, que suma así su tercer empate liguero.

El Agolada también tuvo que esperar a la recta final de su partido para sumar un punto en casa frente al Arcade (3-3). Javier adelantó a los visitantes en el minuto 12 y Dani igualó para los dezanos en el 52. En una frenética segunda parte, Brais volvió a adelantar al Arcade, Cristian empató a los 3 minutos y Alejandro puso por vez primera a los aurinegros cuando faltaba un minuto para la conclusión. Sin embargo, Couñago en el 90 firmó el definitivo reparto de puntos en tierras agoladesas. Se trata del cuarto empate de la temporada para el Agolada.