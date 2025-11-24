rugby | 1ª Masculina
El Coreti estrena su casillero de victorias frente al Fendetestas
REDACCIÓN
Lalín
El Coreti Rugby Lalín consiguió ayer en As Pontes de García Rodríguez su primera victoria de la temporada. El XV «abellón» se impuso por 27-42 en el Municipal Evaristo Puentes a un Fendetestas que sigue siendo el farolillo rojo de la clasificación. Los ensayos visitantes fueron conseguidos por José Castro, Guitian (2), Castaño, Cea y Cristian. Además, Silva fue el autor de una transformación y Cea de un puntapié de castigo. El encuentro siempre tuvo color visitante entre dos equipos que disputaron la contienda sin poder hacer ningún cambio debido a las ausencias.
