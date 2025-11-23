fútbol | Primera FG
El SD Agolada recibe al Arcade y el Sp Estrada al Cordeiro CF
REDACCIÓN
Agolada/A Estrada
Agolada y Sporting Estrada juegan esta tarde la duodécima jornada como locales. El conjunto dezano recibe a las 17.00 horas en el Hospitalillo al Club Deportivo Arcade, un conjunto de la zona media de la tabla que viene de empatar hace una semana en su feudo. Los aurinegros quieren acabar con su racha de dos derrotas volviendo a sumar. Media hora antes, en el Manuel Regueiro, los estradenses se medirán al Cordeiro CF, un equipo que tienen a sólo 3 puntos de distancias en la clasificación. Los auriverdes quieren volver a sumar tras la dura derrota en Ponte Caldelas.
