El Lalín consigue una victoria de prestigio en el campo del O Val

El Lalín dio ayer un golpe de autoridad en su visita al campo del O Val (2-4). Los de Dani Méndez se adelantaron por mediación de Aarón, pero vieron como en dos contras los locales les remontaban. Con un 2-1 en el marcador Eloy falló un penalti para los rojinegros, que en el 45 empataban en un mano a mano de Manu Vilariño. Tras el descanso el campo se puso impracticable. El 2-3 llegó en una falta lateral lanzada por Brais Vila que Josema remata de tijereta. Los del Cortizo sentenciaron en una contra llevada por Brais Prieto, que abrió a Brais Vila para que batiera al portero en su salida desesperada.