fútbol sala | Primera FG/FS
El Inversia se impone al filial del O Parrulo
El Inversia Seguros A Estrada Futsal apuntaló ayer su liderato con una contundente victoria sobre el filial del O Parrulo (4-1) en el Coto Ferreiro. También ayer, el Restaurante Galicia Agolada FS cedía un empate (4-4) en la visita del Victoria al pabellón del Centro Penitenciario de Teixeiro. Jesús (2), Ignacio y Víctor Manuel golearon.
- Davila 20/11/2025