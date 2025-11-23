El Inversia se impone al filial del O Parrulo

El Inversia Seguros A Estrada Futsal apuntaló ayer su liderato con una contundente victoria sobre el filial del O Parrulo (4-1) en el Coto Ferreiro. También ayer, el Restaurante Galicia Agolada FS cedía un empate (4-4) en la visita del Victoria al pabellón del Centro Penitenciario de Teixeiro. Jesús (2), Ignacio y Víctor Manuel golearon.