rugby | LRG Femenina
El Avatel resiste una hora en Monteporreiro
El Avatel Rugby Lalín cayó ayer con la cabeza alta en Monteporreiro. Las «abellonas» vendieron cara su derrota (55-25) en el partido que las enfrentó al Pontevedra RC. Las lalinistas resistieron durante algo más de una hora a las locales. Los cinco ensayos de las visitantes fueron realizados por Lúa, Marta Varela, Soraya y Carme (2).
- Un accidente de moto acaba con la vida del hijo del concejal del PP de Cangas José Luis Gestido
- Miguel Gestido, fallecido en accidente de moto: un futuro que se labraba en el «Eirado do Costal»
- Guardias civiles expertos en ciberdelitos: «Vemos a jóvenes gallegos que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas a dinero estafado»
- Masiva y dolorosa despedida a Miguel Gestido
- Una mujer de Vigo se precipita desde una altura de 15 metros mientras escalaba en el monte de A Picoña
- Luz verde por fin al derribo del gran símbolo del feísmo en Monteferro
- Urbanismo autoriza un hotel de dos estrellas y 81 habitaciones dobles en la avenida de Castrelos
- Davila 20/11/2025