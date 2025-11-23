El Avatel resiste una hora en Monteporreiro

El Avatel Rugby Lalín cayó ayer con la cabeza alta en Monteporreiro. Las «abellonas» vendieron cara su derrota (55-25) en el partido que las enfrentó al Pontevedra RC. Las lalinistas resistieron durante algo más de una hora a las locales. Los cinco ensayos de las visitantes fueron realizados por Lúa, Marta Varela, Soraya y Carme (2).