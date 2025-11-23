Arosa y Estradense juegan en A Lomba un ‘clásico’ de aspirantes a la promoción

El Club Deportivo Estradense disputa esta tarde en A Lomba, a partir de las 17.00 horas, un nuevo «clásico» de la categoría. Los de Manuti visitan a un viejo conocido como el Arosa sin los lesionados Hugo y Ander. Este último considerado como «baja sensible» por su entrenador.

Manuti reconoce que se trata de «un partido bonito, que todo el mundo quiere jugar y cercano para que pueda desplazarse la gente». Enfrente estarán dos de los grandes aspirantes a la promoción separados por sólo dos puntos en la zona noble de la tabla. «Estamos en la posición que tenemos que estar. Es cierto que nos gustaría haber ganado porque fue una pena lo de los últimos empates. Nos hemos dejado puntos en partidos que nos hubieran venido muy bien para generar un colchón de puntos importante», explica Manuti.

Por otro lado, el entrenador visitante señala que «gracias a Dios, y a lo bien que lo está haciendo el Estradense en los últimos, ahora mismo el Arosa es un rival directo». Y concluye que en este tipo de encuentros «la gente toma más precauciones y hay más miedos. Tenemos que enfocarlo de que estamos en el primer tercio de la temporada y que por ganar no vas a estar en la fase y por perder tampoco estás fuera. Es un partido para intentar ser mejor que ellos».