fútbol sala
Rodeiro y UD Estrada juegan contra equipos de la zona alta
REDACCIÓN
Lalín/A Estrada
Cogal Rodeiro FSF y UD Estrada FS femeninos juegan esta tarde ante rivales de la zona alta de la clasificación. Las cambotas reciben a las 19.30 horas al Unión Vecinal Ventorrillo FS coruñés y las estradenses se desplazan a la pista del CD Seguridade Galega-5 Coruña para disputar un partido cuyo comienzo está previsto para las 18.00 horas.
