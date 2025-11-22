Rodeiro y UD Estrada juegan contra equipos de la zona alta

Cogal Rodeiro FSF y UD Estrada FS femeninos juegan esta tarde ante rivales de la zona alta de la clasificación. Las cambotas reciben a las 19.30 horas al Unión Vecinal Ventorrillo FS coruñés y las estradenses se desplazan a la pista del CD Seguridade Galega-5 Coruña para disputar un partido cuyo comienzo está previsto para las 18.00 horas.