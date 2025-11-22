El Inversia recibe al O Parrulo B en la defensa de su liderato liguero

El Inversia Seguros A Estrada FS intentará defender el liderato liguero esta tarde en el Manuel Coto Ferreiro. Los estradenses reciben a partir de las 16.00 horas al filial de O Parrulo, uno de los conjuntos que están clasificados en la zona alta de la clasificación provisional. Superado el ecuador de la primera vuelta, el Inversia sigue demostrando su intención de apoderarse de una plaza para firmar el ansiado ascenso. Aunque el choque se prevé muy parejo, en el seno del conjunto local se muestran optimistas y confían en poder llevarse los puntos en juego delante de la afición estradense.

Por otro lado, el UD Estrada viajará esta tarde a Ferrolterra para visitar la pista del Narón Futsal, séptimo clasificado después de un inicio liguero irregular. Los estradenses necesitan vencer para poder tierra de por medio de la zona de peligro de la tabla. El partido dará comienzo a las 18.00 horas. Y a las 17.00 horas, en el Pabellón del Centro Penitenciario de Teixeiro, se enfrentarán el Restaurante Galicia Agolada FS y el Victoria CF en un duelo de equipos necesitados.