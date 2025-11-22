balonmano | Primera Nacional
Al Disiclín Lalín solo le vale ganar en la visita de un Culleredo enrachado
Las bajas obligan a incluir siete u ocho juveniles en la convocatoria | «Me da un poco de miedo que no sepamos lidiar con la presión de tener que sumar de 2», asegura Cacheda
Disiclín Balonmán Lalín y Balonmán Culleredo disputan esta tarde en el Lalín Arena (19.00 horas) uno de los duelos más interesantes de la undécima jornada. Los de Pablo Cacheda intentarán volver a la senda triunfal frente un cuadro coruñés que a estas alturas del campeonato cuenta con unos números inesperados de victorias. Los asturianos Jonathan Hinojosa y Gabriel Folgoso serán los encargados de pitar la contienda.
«A ver si somos capaces de conseguir por fin una victoria porque llevamos varias semanas con derrotas y la verdad es que tenemos ganas de volver a sumar 2 puntos», indica Cacheda. El técnico rojinegro también destaca que «las lesiones siguen siendo el lastre más importante que tenemos. Y, de hecho, con respecto a hace siete días vamos a seguir más o menos con una convocatoria muy parecida porque seguimos más o menos con los mismos efectivos». El equipo se mide a un Culleredo que «ahora mismo nos saca un punto. Es de esos partidos marcados en rojo en el calendario», sentencia.
Cacheda subraya que «ellos esta temporada se encuentran más cómodos. El Culleredo el año pasado sufrió un poco más y estuvo hasta prácticamente la penúltima jornada en esa lucha por mantenerse en Primera Nacional y este año se nota que ya tiene como un poso en la categoría. En ese aspecto están sumando más puntos de los que consiguieron a estas alturas la temporada pasada». Y añade que «para nosotros es importante sumar 2 puntos sabiendo que va a ser complicado porque venimos en diferente dinámica. Ellos vienen de ganar a Cañiza esta última semana y nosotros al revés. Eso es un poco lo que puede correr en nuestra contra».
Temor
Así las cosas, el entrenador del Disiclín reconoce que «me da un poco de miedo que no sepamos lidiar con esa presión y esa necesidad de sumar de 2. Y más aún cuando hablamos de que somos un equipo tan joven porque con las bajas que tenemos contaremos con siete u ocho juveniles. Espero que esa falta de experiencia no se transforme en dudas, sino que lo haga en ambición y ganas por sacar el partido adelante».
En cuanto al partido, Cacheda subraya que «ellos juegan muy rápido y espero que nuestro plan de partido se adapte a lo que ellos proponen y por lo tanto en ese aspecto van a estar cómodos. Va a ser importante sobre todo poder cortar sus transiciones, sus ataques directos y obligarles a tener que jugar a más pases de los previstos y a partir de ahí encontrar una velocidad a nuestro favor».
