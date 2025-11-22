El Avatel busca en Pontevedra la primera victoria del año

Fin de semana intenso para el Coreti Rugby Lalín. En lo deportivo, las «abellonas» del Avatel viajan esta tarde a la capital de la provincia para enfrentarse a las 15.30 horas, en el campo de Monteporreiro al Pontevedra RC. Las féminas rojinegras intentarán hacerse con la primera victoria del campeonato. De igual forma, pero mañana, el sénior masculino del Coreti también jugará mañana lejos del Cortizo en busca de su estreno victorioso frente al colista CR Fendetestas. El duelo dará comienzo a las 13 horas en el Evaristo Puentes Durán de As Pontes.

En otro orden de cosas, la cantera «abellona» sigue prosperando. Esta vez en las figuras de Joserra Santiso Barreira y Antón Otero Taboada. Ambos han sido convocados por la Galicia M18 para disputar, hoy, en Gijón, el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de la categoría. Galicia se enfrentará a Cantabria a partir de las 13.10 horas.

Por otro lado, el Coreti Rugby Lalín, en colaboración con la Federación Gallega de Rugby, organiza la segunda Concentración de Escuelas de la temporada 25-26, una actividad que tendrá lugar hoy en el estadio Manuel Anxo Cortizo. La capital dezana se convertirá de este modo y una vez más en el epicentro del rugby gallego en edad escolar. Para esta concentración de escuelas está confirmada la participación de 300 jóvenes jugadores de categorías mixtas M6, M8, M10 y M12 de 14 clubes gallegos: CRAT A Coruña, Vigo RC, Muralla RC, Mareantes RCP, Pontevedra RC, CD Zalaeta, Campus Ourense, CR Fendetestas, Santiago RC, Ingleses RC, Astérix Viveiro, CR Ferrol, Capones Vilalba y el conjunto anfitrión CR Coreti Lalín.

En este tipo de concentraciones donde el rugby de cantera es lo más importante no se computan los resultados ni hay clasificaciones finales. Por lo tanto los vencedores de la jornada serán la amistad, el compañerismo, el respeto, la integridad, la solidaridad, la pasión y la disciplina.