Manuti: «El Arosa es candidato a la liga pero todavía no despertó»

A Lomba vivirá el domingo (17.00 horas) uno de esos partidos que se han convertido en clásicos de la competición en los últimos tiempos. Un Arosa-Estradense siempre es plato futbolístico de buen gusto, más aún cuando los dos equipos se encuentran en la tercera y la quinta posición respectivamente.

Los de Tabeirós llegan a la cita después de tres empates consecutivos. Su entrenador Manu González «Manuti» reconoce que poco o nada tiene que reprocharle a su equipo en cuanto a lo futbolístico: «Llegamos con la sensación de haber desaprovechado oportunidades en estas tres semanas para tener más puntos. Contra el Villalbés fuimos muy superiores 80 minutos, contra el Noia no fuimos capaces de ganar contra 10 y contra el Arteixo quizá no estuvimos tan finos. Bien es cierto que nos gustaría llegar un poco mejor que como llegamos a A Lomba el año pasado, pero también es verdad que solo llevamos una derrota a estas alturas».

En cuanto a los resultados, entiende que este año la liga está más competida que de costumbre: «Salvo el Compostela, que está ganando partidos con mucha suerte en los últimos minutos, el resto de equipos estamos todos igual. Los partidos son muy competidos y hay más igualdad que el año pasado. La prueba está en que todos llevamos menos puntos que el año pasado».

Después de quedarse muy cerca del ascenso a 2ª RFEF el año pasado, el técnico del Estradense tiene claro que «nuestro rango es estar entre los ocho primeros y esa es la idea, pero también es verdad que venimos de hacer un gran año, excepcional, y la idea es seguir luchando por estar en el play off. Ahí es donde nos tenemos que mover y poner nuestro listón. No somos de los cuatro primeros presupuestos de la categoría».

Respecto al Arosa, Manuti tiene claro que «tiene mucho mejor equipo que el año pasado. Firmó muy bien y jugadores muy contrastados».