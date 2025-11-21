Costoya realiza dos jornadas de test en el circuito de Imola

Christian Costoya continúa con su puesta a punto previa al estreno oficial del joven piloto silledense en la Fórmula 4 transalpina. A la espera del anuncio del fichaje por McLaren, Costoya ha elegido esta vez el circuito de Imola para completar dos intensas jornadas de test al volante de un Tatuus F4-T421 de la escudería italiana Prema.