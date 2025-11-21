El Atletismo A Estrada alcanza los 15 años con la cifra récord de 132 atletas

El club Atletismo A Estrada cumple quince años de vida y lo hace atravesando un gran momento. Así lo demuestran sus 132 fichas, una cifra récord para el club que dirige Marcos Otero. El técnico destaca además que de todos estos atletas, solo diez son veteranos, por lo que los 122 restantes son jóvenes atletas que pueblan su cantera. Muy lejos quedan ya aquellos comienzos del club, cuando solo contaban con una decena de niños en su escuela.

«¿El secreto? Supongo que, en el caso de las escuelas, influye mucho el boca a boca. Un niño acaba tirando por otro. Este año también notamos mucho las actividades de cross y pista del Xogade en las que participan los colegios. Hubo niños que probaron ahí y acabaron viniendo para el club. Eso es gracias al trabajo de los colegios y estas iniciativas de fomento del deporte», afirma Marcos Otero.

El técnico destaca sin embargo otro factor importante que le transmiten muchos padres. «Hay niños que quieren hacer deporte pero no les gusta competir. Aquí no obligamos a nadie a hacerlo. Hay chicos que vienen solo a hacer deporte y a pasarlo bien pero luego no van a las competiciones. Este fin de semana tenemos un cross zonal en Lalín y de los 90 niños de las escuelas solo van unos 50. Esa libertad de escoger es algo que muchos niños y padres valoran. Luego ya podrán decidir si más adelante les apetece».

El Atletismo A Estrada sube el nivel de entrenamientos en las categorías más altas, desde Sub-16 hasta Sub-23. «Los Sub-18 tienen un grupo muy fuerte. Tengo muchas esperanzas en ellos este año y el siguiente. Las Sub-23 tienen este año un reto importante después de su ascenso a Primera División Nacional con el Ourense. Es bonito que puedan competir a este nivel. Es algo que las motiva. Tener chicos en una liga nacional y que lleven por España adelante el nombre de A Estrada es un orgullo para el club ». Eso supone también un esfuerzo a nivel organizativo para Otero, ya que siete de sus atletas no residen en A Estrada por sus estudios universitarios, lo que obliga a preparar y supervisar entrenamientos a distancia cada semana.

Otero señala además que A Estrada contará con unas grandes instalaciones para la práctica de este deporte. «Las pistas de atletismo nos han dado un salto de calidad brutal, especialmente en las carreras pero también en saltos o en jabalina. Ahora esperamos por ese módulo cubierto para poder entrenar en invierno al mismo nivel . También esperamos el material que nos falta, especialmente las colchonetas de altura para iniciarnos en otras pruebas», afirma el entrenador.