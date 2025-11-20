Martín Seoane y Andrés Carballeda, bronce en el Campeonato de España

Siete deportistas del Club Natación y Salvamento A Estrada se desplazaron el pasado fin de semana hasta la piscina cubierta Fuente de la Niña, en Guadalajara, para disputar el sexto Campeonato de España de Distancias Cortas.

Andrés Carballeda.

Los estradenses alcanzaron varias finales. Entre todos ellos destacaron sin embargo Andrés Carballeda, quien se colgó el bronce en 50m combinada, categoría júnior masculina, y Martín Seoane, que obtuvo la misma medalla en la prueba de los 50m remolque de maniquí con aletas, categoría juvenil masculina.

Cabe destacar además el cuarto puesto alcanzado en el relevo de 4x12, 5m remolque en categoría absoluta, y el cuarto puesto dentro de la clasificación general de la categoría junior masculino.

Los deportistas que representaron al CNS A Estrada en este campeonato nacional fueron Xabier Casal, Andrés Carballeda, Nicolás Baños, Alejandro Trigo, Roi Loureiro, Martín Seoane y Enrique Ramilo.