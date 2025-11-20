Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto | Base

Gran remontada del cadete del Basketdeza en Santiago

Formación del equipo cadete.

REDACCIÓN

Lalín

El Foot on Mars Basketdeza cadete fue protagonista el pasado fin de semana por su contundente 57-74 al Fontiñas, culminando una remontada épica que reflejó madurez competitiva y un altísimo nivel de juego. Firmaron un espectacular parcial de 23-7, cimentado en una gran defensa y en su acierto ofensivo.

El GSI Basketdeza por su parte cayó en el Municipal de Calo ante el GMU por 49-63. El conjunto júnior del Segurlamas Basketdeza prolongó su buena racha de juego y resultados al imponerse por 42-61 al Galorín Naranja de Os Tilos. El equipo infantil del Basketdeza ofreció un partido de buen nivel, mostrando progresión y actitud, aunque finalmente no logró llevarse la victoria.

