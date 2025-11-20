Gran remontada del cadete del Basketdeza en Santiago

El Foot on Mars Basketdeza cadete fue protagonista el pasado fin de semana por su contundente 57-74 al Fontiñas, culminando una remontada épica que reflejó madurez competitiva y un altísimo nivel de juego. Firmaron un espectacular parcial de 23-7, cimentado en una gran defensa y en su acierto ofensivo.

El GSI Basketdeza por su parte cayó en el Municipal de Calo ante el GMU por 49-63. El conjunto júnior del Segurlamas Basketdeza prolongó su buena racha de juego y resultados al imponerse por 42-61 al Galorín Naranja de Os Tilos. El equipo infantil del Basketdeza ofreció un partido de buen nivel, mostrando progresión y actitud, aunque finalmente no logró llevarse la victoria.