Carlos Rodríguez se impone en la Subida Arona de la Copa de España

El piloto Carlos Rodríguez vivió el pasado fin de semana lo que él mismo calificó como «una aventura increíble». Una vez finalizado el Campeonato Gallego de Montaña con su sexto título consecutivo, el estradense decidió aceptar la invitación recibida desde Canarias para participar en la Subida Arona, prueba de la Copa de España. Con escaso margen y poco acostumbrado a este tipo de desplazamientos, Carlos Rodríguez tuvo que superar diferentes problemas, aunque reconoce que valió la pena por todo lo vivido y por la victoria final.

Esta aventura comenzó hace dos meses. «Cuando recibimos la invitación nos animaron mucho desde la Escudería Pontevedra. Si no es por ellos no podríamos haber hecho esto porque se encargaron de todo el papeleo y nos dieron todas las facilidades. Nosotros fuimos a correr a Andorra o Alicante pero ir a Tenerife es diferente. Necesitas más permisos y papeles», explicó. Esas facilidades también llegaban desde Canarias, cuya organización ayudó económicamente para que pudiese asumir el gasto. «Incluso nos pagaron el ferry para llegar con el coche, que vale mucho dinero. Debo reconocer que nos trataron de maravilla».

Carlos Rodríguez, en el podio. / Cedida

Una vez en Tenerife, Carlos Rodríguez destaca la gran cantidad de aficionados que se encontró. «Alguno estaba acampado allí desde el día anterior. Era una locura la cantidad de gente que había en la ceremonia de salida», recuerda. Los problemas surgieron sin embargo a la hora de empezar a rodar. «El coche estuvo fallando el sábado durante todo el día. Era algo que no nos explicábamos porque es un coche muy fiable. Al final nos dimos cuenta de que era un problema de descompensación por la altura a la que se corre esta carrera, mucho más arriba de lo que lo haces en Galicia. Por la noche, un ingeniero que conocemos pudo conectarse al coche y en nada lo tenía solucionado».

Eso lo dejaba con solo dos mangas oficiales el domingo. En la primera se quedó a ocho décimas del primero y en la segunda le metió un segundo. De esta manera finalizó como campeón de su agrupación y undécimo en la general. «Fue una experiencia diferente. Allí corres por autopistas de dos carrilles y un asfalto liso y sin un bache. Todo lo contrario de las carreras gallegas», explica, al tiempo que anuncia su intención de regresar en futuras temporadas.

Carlos Rodríguez ya mira ahora a la próxima temporada, en la que volverá a pelear por el título gallego pero en la que también podría regresar al Campeonato de España, donde ganó en 2024. Este año renunció a participar por las modificaciones realizadas en algunas especificaciones del depósito de combustible que ahora se han retirado.