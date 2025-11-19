Lorenzo, podio en el Trail das Bestas

El Concello de Muras acogió el VIII Trail das Bestas, prueba incluida en el calendario de trail de la federación gallega de atletismo. El deportista del Atletismo A Estrada Nico Lorenzo disputó la carrera preclassic, que constaba en esta ocasión de unos 12 kilómetros y un desnivel de unos 500 metros. El día acompañó y con él también lo hicieron los esfuerzos de todos los deportistas. Nico llegó l meta en la novena la posición de la general, con un crono de 1 hora y 13 minutos, subiéndose al podio de la categoría Sub-16 como segundo. Sumó así valiosos puntos en la clasificación general del ranking gallego.