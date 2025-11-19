Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lorenzo, podio en el Trail das Bestas

El atleta estradense fue el segundo Sub-16 en una competición de Muras

Nico Lorenzo, cruzando la línea de meta.

REDACCIÓN

A Estrada

El Concello de Muras acogió el VIII Trail das Bestas, prueba incluida en el calendario de trail de la federación gallega de atletismo. El deportista del Atletismo A Estrada Nico Lorenzo disputó la carrera preclassic, que constaba en esta ocasión de unos 12 kilómetros y un desnivel de unos 500 metros. El día acompañó y con él también lo hicieron los esfuerzos de todos los deportistas. Nico llegó l meta en la novena la posición de la general, con un crono de 1 hora y 13 minutos, subiéndose al podio de la categoría Sub-16 como segundo. Sumó así valiosos puntos en la clasificación general del ranking gallego.

