El Estrada Futsal, una apuesta segura

El Inversia Seguros A Estrada Futsal parece decidido a que su paso por la Primera gallega sea lo más corto posible. Tras el descenso desde Preferente, el equipo estradense inició una remodelación interna, con jóvenes jugadores y con Diego Castro al frente. Por el momento, el nuevo proyecto no ha podido salir mejor, con ocho victorias en ocho partidos y con cinco puntos de ventaja sobre el segundo clasificado.

«Estoy muy contento con el comienzo de temporada pero, sobre todo, con el grupo. Todos están muy unidod y hay muy buen rollo. Si a ese buen ambiente le sumas que todos suelen venir a entrenar, es más fácil», afirma el entrenador del equipo estradense, quien sin embargo reconoce que no aguardaba comenzar con una racha de 8-0. «Sabía que en esta categoría hay un nivel alto, con equipos potentes y jugadores con experiencia en categorías superiores. El Nauga Coruña por ejemplo es un rival muy complicado y conseguimos ganarles», argumenta.

Castro señala además que no era fácil adquirir esta solidez teniendo en cuenta la renovación en la plantilla y la nueva forma de jugar que trajo consigo. «Es un equipo que trabaja mucho y que cree en este sistema. Les pido que sean valientes y les estoy dando confianza. Ellos están respondiendo respondiendo sobre la pista. Creo que el equipo está disfrutando».

El Inversia está destacando en dos facetas. Por un lado está su solidez defensiva, siendo el equipo menos goleado con 17 goles. «La defensa es algo que trabajamos mucho y la verdad es que estamos encajando muy poco. Está claro que es un mérito de todos pero debo decir que me sorprendió mucho en gran nivel de la portería», argumentó el técnico.

Otro punto destacado está siendo la aportación de Pedro, máximo goleador de la categoría con 21 goles en 8 partidos jugados (2,6 por jornada). «Está de dulce. Incluso metió un gol de chilena», afirma Castro. «Es un jugador que venía de un año de lesiones y buscaba continuidad. La verdad es que empezó la temporada muy inspirado», valoró.

Mirando hacia el futuro el técnico apunta a la creación de un grupo de cabeza de cinco equipos que serán los que peleen por la plaza de ascenso directo y las dos de play-off. Aguarda además poder recuperar cuanto antes a los jugadores lesionados.