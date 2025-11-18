Dos victorias y una derrota para el Obradoiro-Silleda

El equipo infantil del Obradoiro-Silleda se llevó la victoria delante del La Salle por un claro 55-4. El conjunto de minibasket jugaba conta el Basketdeza de Lalín ganando por 50-60. Los preminibasket fueron los únicos que no lograron puntuar. Perdieron con el Oroso por 36-56. En el equipo infantil jugaron: Miguel Torres (12), Roque Torres (8), Saray Blanco, Xela (16), Adam (4), Darío, Adan (11) y Nuno (4).