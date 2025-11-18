Fútbol | Segunda Autonómica
El Rodeiro vence a Villestro y mantiene el liderato
El Rodeiro se mantiene una jornada más en el liderato del grupo comarcal de Segunda autonómica después de vencer por 2-0 en el campo del Villestro con goles de Rucho y David. Segundo es el Val do Ulla con dos puntos menos, y tercero el Lamela, que en esta jornada derrotó al San Mamed en Mularedos por 4-1 Los tantos fueron obra de Ioan, Julián y Adán (2). El Vea, que empató con el Fátima en casa (2-2) marcha sexto.El Silleda perdió con el Trazo y sigue ocupando la penúltima posición, mientras que el Cruces es duodécimo tras encadenar cuatro partidos sin perder.
- «Sin calefacción estamos todo el año a 21 ºC»
- Descarrila un tren de mercancías cargado de toneladas de acero en As Neves
- Mercadona denuncia la venta desde Bueu de pescado que debía destruirse
- Los dueños del colegio Atalaya deben devolver 180.000 euros que les prestaron 5 docentes por hacerlos indefinidos
- El primer ‘coliving’ de la ciudad estará en Bouzas y tendrá gimnasio y piscina
- ¿Cuál es el mejor día para ver las luces de Navidad de Vigo? Estos son los de mayor y menor afluencia
- La seta que quería ser sombrero mexicano
- Mueren en la misma semana los padres de Mari Carmen, la tripulante desaparecida en el “García del Cid”