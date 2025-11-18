El Rodeiro vence a Villestro y mantiene el liderato

El Rodeiro se mantiene una jornada más en el liderato del grupo comarcal de Segunda autonómica después de vencer por 2-0 en el campo del Villestro con goles de Rucho y David. Segundo es el Val do Ulla con dos puntos menos, y tercero el Lamela, que en esta jornada derrotó al San Mamed en Mularedos por 4-1 Los tantos fueron obra de Ioan, Julián y Adán (2). El Vea, que empató con el Fátima en casa (2-2) marcha sexto.El Silleda perdió con el Trazo y sigue ocupando la penúltima posición, mientras que el Cruces es duodécimo tras encadenar cuatro partidos sin perder.