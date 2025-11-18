Fútbol | Tercera División
Manuti: «Debemos ser un equipo grande»
El entrenador del Estradense lamenta el empate cedido ante el Arteixo
REDACCIÓN
«Fue una cagada», sentenció el entrenador del Estradense Manuel González «Manuti» tras el empate (2-2) ante el Arteixo. «No estuvimos bien pero tuvimos la fortuna de ponernos por delante y de tener el partido controlado para ganar, pero no lo hicimos», lamentó. «Seguimos en la tónica de no matar los partidos cuando tenemos que hacerlo. Venimos de dos empates en los que fuimos superiores. Esta vez no estuvimos tan bien pero estábamos cómodos, por delante en el marcador y con un rival que no nos estaba inquietando. Era un partido frío, con muchas interrupciones, en el que no pasaba nada. Y nos quedamos ahí, no fuimos a por el 2-0 que senteciase el partido y lo acabamos pagando».
La culpa de ese empate final considera que fueron los errores «gordos» a nivel individual. «Antes del penalti de Isra prácticamente no nos habían llegado y en cuatro minutos nos meten dos goles», afirmó. A partir de ahí tocó remar para empatar y posteriormente para intentar ganar, ya con un jugador menos por la expulsión de Hugo. «Me preocupa que no estamos siendo un equipo grande y tenemos que serlo. El Compostela ya ganó tres partidos marcando en el minuto 90. Eso es lo que hacen los grandes y nosotros también podemos hacerlo».
El Estradense afronta ahora semanas claves en las que se medirán a tres rivales que tienen por encima: Compostela, Arosa y Somozas.
