El Lalín firma su mejor racha desde hace tres temporadas

Corren buenos tiempos en el Manuel Anxo Cortizo. Pocos podrían imaginar hace poco más de un mes que la drástica decisión de prescindir de Roberto Fernández y de dar las riendas del equipos los entrenadores interinos Dani Méndez y Cuqui terminaría dando tan buenos resultados y en tan poco tiempo. Los rojinegros caminan desde ese momento con paso firme, protagonizando una racha que suma siete partidos consecutivos sin perder, con cinco victorias y dos empates. Hacía mucho tiempo que no se veían números así por Lalín.

Lo cierto es que para encontrar una racha similar hay que irse a la temporada 2022-23, cuando el equipo rojinegro militaba en el pozo de la Primera Autonómica. Ese año, con Toño González como entrenador, el Lalín comenzó la temporada con nueve partidos consecutivos sin perder, con ocho victorias y un empate. Sobra recordar que ese año terminó con el ascenso a Preferente. Hace dos temporada, el Lalín también estuvo siete jornadas sin perder, aunque con menos puntos (cuatro victorias y tres empates).Si tenemos en cuenta solo los cinco partidos con los nuevos entrenadores, que suman 13 puntos de 15 posibles, el precedente similar es de nuevo el inicio de la 22-23.

«Las sensaciones son muy buenas. Los resultados hacen que la moral del equipo esté muy alta», valoró Dani Méndez. «A pesar de las numerosas lesiones que tenemos el grupo está muy unido y con una confianza total. Sabemos que podemos sacar adelante cualquier partido y cualquier situación. La intensidad y el esfuerzo son dos cuestiones innegociables para nosotros y en ese sentido los jugadores nos lo están poniendo muy fácil», añadió un hombre que ha instaurado y acoplado muy rápido su 4-2-3-1 y una nueva mentalidad de juego basada en el trabajo y la ambición.