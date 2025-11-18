El A Estrada Basket ya luce sus uniformes

El recién creado club A Estrada Basket ya luce sus uniformes en todas sus categorías. Tras el color rojo que caracterizó al EDM A Estada a lo largo de su historia ahora se ha apostado por una mezcla de verdes. El equipo sénior los usó en su ajustado derrotada por 54-56 en el Coto Ferreiro ante el líder La Salle. El equipo sénior femenino perdió con el Pulpiño Galo (69-21). El equipo júnior vención por 62-83 al Fontiñas Blanco y marcha tercero.

Uno de los equipos del A Estrada Basket. / Cedida