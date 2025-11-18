Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bádminton | Base

Eidan López y Álvaro de la Torre, en el Gallego

Los jugadores estradenses.

Los jugadores del Club Bádminton A Estrada Eidan López y Álvaro de la Torre se desplazaron a Ponteareas para disputar el Campeonato Gallego Sub-13. Ambos realizaron buenos partidos. A pesar de ello, caían en la fase de grupos. Los dos disfrutaron mucho del torneo, ganando experiencia para el futuro.

