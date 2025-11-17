Nerea Pampín revalida su título de campeona en la Liga Iberdrola

La luchadora de Vila de Cruces Nerea Pampín volvió a demostrar su excelencia sobre el tapiz al revalidar el título en la Final de la Liga Iberdrola de Lucha Femenina 2025. Con esta victoria la deportista del Club Keltoi de Vila de Cruces se consolida como una de las deportistas más destacadas del panorama estatal.

La liga Iberdrola reúne cada año a las mejores luchadoras de cada categoría de peso. Nerea Pampín firmó una actuación impecable. En el primer combate se impuso a la balear Neus Enseñat con un ajustado 6-4, y en el siguiente encuentro venció con autoridad a la madrileña Manuela Noguerol con un contundente marcador final de 10-0.

Con este triunfo, la deportista cruceña suma ya cuatro títulos de la Liga Iberdrola, dando comienzo de esta manera a una nueva temporada cargada de objetivos e ilusiones.

Nacional

La jornada de la mañana también fue especialmente intensa. Pampín participó en el Campeonato de España por Autonomías, compitiendo en una categoría de peso muy superior a la que le corresponde habitualmente. A pesar de esa desventaja, la deportista cruceña completó una actuación muy destacada: perdió por la mínima frente a la representante andaluza en un combate muy disputado, pero fue capaz de ganar por tocado a una luchadora madrileña y se impuso también en su encuentro contra una deportista murciana.

Desde el Club Keltoi de Vila de Cruces y su equipo técnico destacan la “fortaleza, capacidad de superación y madurez competitiva” de Nerea Pampín, cualidades que continúan impulsando su brillante trayectoria deportiva.

Cabe destacar que en el cuerpo técnico de la selección gallega para este Campeonato de España por Autonomías estaba el también dezano Rubén Méndez, como entrenador. Tras un año becada en el CAR de Madrid, Pampín volvió esta temporada a su Vila de Cruces y compagina sus entrenamientos en el club cruceño y en el CGTD de Pontevedra.