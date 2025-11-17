El Lalín se impone al Victoria y ya suma siete jornadas sin perder

El Lalín sumó ayer su séptima jornada consecutiva sin perder. Lo hizo con un triunfo por 1-0 ante el Victoria, un rival directo en la zona media-alta. De esta manera el equipo de Dani Méndez se consolida en la cuarta posición de la clasificación y lo que es mejor, dejando de nuevo buenas sensaciones.

El partido de ayer se decidió con un solitario gol del lateral Martín López en el minuto 78 pero por ocasiones pudo haberse decantado mucho antes a favor del equipo del Cortizo. Los locales dejaron de la iniciativa de inicio a su rival, buscando hacer daño a la contra. Así llegarían sus dos primeras ocasiones claras, con dos mano a mano de Vilariño y Eloy que no fueron capaces de materializar. El Victoria por su parte también tuvo su oportunidad, con un robo de balón que acabó con un peligroso disparo que sacó Dani.

En la segunda parte, el Lalín fue el gran dominador. Los rojinegros se hicieron el control del balón y comenzaron a generar muchas ocasiones. Las más claras estuvieron en la botas de Brais Vila y Eloy. El tanto terminaría llegando en un disparo de Lois que despejó el meta visitantes. El rechace lo aprovechó Martín para inaugurar el marcador.

Dani Méndez manifestó tras el encuentro que se había «hecho justicia» con este tanto y destacó una jornada más el esfuerzo y la intensidad que está mostrando su equipo sobre el terreno de juego. El técnico considera que esta racha de buenos resultados está siendo positiva para afianzarse en puestos de play-off.