Agolada y Sporting Estrada encajan goleadas como visitantes

Sporting Estrada y Agolada saldaron su jornada como visitantes con sendas goleadas en contra. Los estradenses se desplazaban en esta ocasión al campo del Ponte Caldelas, donde terminaron perdiendo por 4-1. El encuentro fue claro para los locales , que al decanso ya vencían por 2-0. Al comienzo del segundo asalto llegaría el tercer tanto de los locales, que parecía sentenciar el duelo. Llegaría sin embargo un cuarto tanto, antes del tanto de la honra obra de Hugo. Los estradenses quedan así en la décima posición con 14 puntos. Suman dos derrotas y un empate en los últimos tres partidos.

Peor le marchan las cosas a un Agolada que perdió por 4-2 en el campo del Marcón. Los locales comenzaron colocando el 3-0 en el marcador al comienzo de la segunda parte. Los dezanos sin embargo fueron capaces de volver a meterse en el encuentro con dos goles de Álex García. La sentencia con el cuarto tanto no llegaría hasta el descuento. Con este resultado el Agolada seguirá cerrando la clasificación con solo tres puntos en once encuentros.