Fútbol | Preferente
Un Lalín en racha recibe al Victoria en el Cortizo
REDACCIÓN
Lalín
Cuatro victorias y dos empates en los últimos seis partidos han permitido al Lalín escalar hasta los puestos de play-off de ascenso, una posición que quieren afianzar hoy con un triunfo ante el Victoria en el Manuel Anxo Cortizo (17.30 horas). El buen momento de los rojinegros contrasta con el de su rival, que viene de dos derrotas, aunque marcha séptimo.
