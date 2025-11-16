Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Preferente

Un Lalín en racha recibe al Victoria en el Cortizo

REDACCIÓN

Lalín

Cuatro victorias y dos empates en los últimos seis partidos han permitido al Lalín escalar hasta los puestos de play-off de ascenso, una posición que quieren afianzar hoy con un triunfo ante el Victoria en el Manuel Anxo Cortizo (17.30 horas). El buen momento de los rojinegros contrasta con el de su rival, que viene de dos derrotas, aunque marcha séptimo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents