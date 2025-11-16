El Estradense se mide al Arteixo con la baja de Pedrosa

El Estradense recibe hoy a partir de las 17.00 horas en el Novo Municipal de A Estrada al Atlético Arteixo en un partido clave para los rojillos. Tras dos empates en las dos últimas jornadas los de Manuti buscan una victoria que les permita afianzarse en los puestos de play-off de ascenso antes de medirse en las siguientes jornadas a los tres gallos de la categoría: Compostela, Arosa y Somozas.

«Los últimos empates fueron una pena. Estamos en una dinámica que conocemos. Somos mejores a los rivales pero no acabamos de ganar. Parece que nos falta algo del mordiente que es necesario para desnivelar ese tipo de partidos. Pero no me preocupa. La liga es larga y habrá fases en las ganaremos partidos en los últimos minutos», manifestó el técnico.

En esta ocasión, los rojillos tendrán delante a un equipo que este año está llamado a pelear en la zona media, sin los apuros para salvar el descenso de años anteriores. «Empezaron flojos pero están arracando. Es el típico equipo de la zona de A Coruña, con una mezcla de veteranos y jugadores jóvenes que salen de División de Honor», explicó Manuti. «Es un rival que quiere jugar al fútbol y que presiona y aprieta arriba. En ese sentido se parecen a nosotros, aunque no son tan atrevidos. Tienen sin embargo cuatro o cinco jugadores muy buenos y, si están bien, son un equipo muy peligroso que te puede complicar mucho las cosas», añadió.

En cuanto al Estradense, Manuti se mostró contento por no tener ningún lesionado. La única baja es la del delantero Dani Pedrosa por sanción. El técnico considera que Landeira ya está al cien por cien, mientras que Ángel ya va recuperando sensaciones y ya disfrutó de una titularidad.

Por otra parte la selección gallega UEFA anunció su próximo convocatoria, en la que figuran los rojillos Isra, Óscar, Carabán, Landeira y Raúl.