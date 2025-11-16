Balonmano | Nacional
El Disiclín Lalín no consigue dar la sorpresa en la pista del Novás (31-26)
Los de Pablo Cacheda perdieron con claridad ante un sólido rival
REDACCIÓN
El Disiclín Balonmán Lalín cayó derrotado ayer por (31-26) en la pista del Atlético Novás en un partido de claro dominio local. El 17-10 con el que se llegó al descanso dejó todo decidido en la segunda, ya sin opciones reales de remontada por parte del siempr eevoluntarioso equipo de Cacheda.
Y es que la primera parte fue la sentencia del equipo rojinegro. Los visitantes se toparon con un rival duro en defensa, que supo adaptarse a los diferentes escenarios del encuentro. Corrió cuando fue necesario, tiró de despliegue físico cuando las cosas se torcían y, sobre todo, sometió a un rival que por momentos pareció pelear contra molinos.
Tras el 0-1 de inicio, el Novás se hizo con el mando en el marcador y ya no lo soltó. En el ecuador de la primera parte ya vencían por cinco, un renta que mantuvieron hasta los minutos finales, cuando se terminaron marchando siete arriba. La segunda parte parecía una misión imposible para el Disiclín, que sin embargo, no bajó los brazos. Por momentos lograron recortar algo esa diferencia, para ponerse a cinco e incluso a cuatro, pero sus intentos quedaban siempre en nada. Los errores y pérdidas de balón terminaron siendo un lastre ante un rival de esa entidad.
