Aroa Martínez finaliza undécima en el Mundial de gimnasia de trampolín

La deportista del Club Ximnasia A Estrada Aroa Martínez finalizó undécima del mundo y segunda dentro del equipo español en el 31º Campeonato do Mundo de Trampolín por Edades organizado este año por Real Federación Española de Gimnasia en Pamplona. Su entrenadora y miembro del staff técnico de la selección nacional, Sofía Mosteiro, valoró muy positivamente el debut de su joven pupila de 12 años en una cita mundialista en la que participaron muchas de las grandes promesas de este deporte.

«Tuvo que hacer dos ejecuciones, cada una con sus ejercicios y dificultad, y lo hizo bien», analizó. «Ella quería arriesgar un poco más en los ejercicios pero finalmente se decidió que no lo hiciese. Era mejor apostar por un ejercicio más cómodo para ella y que lo intentase hacer perfecto. En este campeonato se puntua la dificultad, pero también otras cuestiones como la ejecución y la velocidad. Creo que fue una buena elección porque Aroa lo hizo muy bien y acabó en un gran puesto. Aquí sin embargo están las mejores y hay gimnastas capaces de hacerlo igual de bien pero con un ejercicio de más dificultad».

«Me está gustando mucho el Mundial. A lo largo de esta semana he vivido muchas experiencias. Es muy chulo», afirmó la joven gimnasta. «Antes de salir estaba un poco nerviosa pero también muy ilusionada. En el momento de la prueba es como si se callase todo el pabellón. Como si no escuchase nada. Estaba enfocada solo en el tumbling», añade.

Aroa Martínez recibió ayer una visita especial en Pamplona, ya que sus compañeras de equipo Nora, Udane y Julia se desplazaron hasta el Mundial para animarla. El resto de compañeros pudieron seguir sus ejercicios todos juntos gracias al directo realizado por su entrenadora.

La gimnasta no quiere sin embargo que esta experiencia quede aquí y remarcó su intención de volver a pelear por una convocatoria para el próximo Mundial. Para poder participar contó con el apoyo de Elegal, A Meixoeira, Central Lechera Galega, Palosanto y el Absolute Centro Wellness.