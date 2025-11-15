Ramón Gil anuncia su retirada

Capitán, máximo goleador y santo y seña del Disiclín Balonmán Lalín, Ramón Gil, anunciaba ayer en los micrófonos de Radio Lalín que al término de esta temporada deja el equipo. Con 31 para 32 años de edad, Ramón lleva en el Balonmán Lalín desde los cinco, a excepción de una temporada en el Balonmán Cisne. «No voy de farol» decía ayer a la pregunta de si era cierta su marcha del club. Y sobre las razones, el lalinista manifiesta que «no hay ningún motivo de peso, sino más bien que después de 25 años jugando al balonmano creo que llegó la hora de bajar el ritmo».

Lo cierto es que Ramón tomó la decisión este verano: «Cuando renové ya había hablado con Pablo Cacheda, al que le dije que este iba a ser mi último año porque estoy sobre todo a nivel psicológico un poco cansado. Hay que compaginarlo con la vida personal, con la laboral y muchas cosas más». Y subraya que «trabajo a jornada partida, trabajo los sábados por la mañana, por la tarde juego, entreno tres o cuatro días a la semana y llega un momento que la ‘cabeciña’ también te pide un poco de pausa. Físicamente me siento bien, me veo bien, pero yo necesito tener fines de semana como digo yo para disfrutar personalmente».

En cuanto a su charla con el técnico, dice que «Pablo sabe que al final esto es un ciclo y que no somos profesionales. A mi también por una parte me gustaría seguir jugando porque no es una decisión que tomes a la ligera. Está muy meditada y muy consensuada. Además, está habiendo un cambio de ciclo, se nos va acabando como digo yo la gasolina a los que ya llevamos muchos años. Por suerte hay cantera y hay relevo y se hace un poco más liviana y más fácil la decisión».

Y sobre su futuro explica que «vinculado al club por lo menos a nivel sentimental voy a seguir siempre. A nivel entrenador yo ahora mismo no me veo con esa capacidad, pero una mano siempre se le puede echar al club».

Los de Cacheda necesitan una gesta para sacar algo positivo en O Rosal

El Disiclín Balonmán Lalín tiene esta tarde (19.00 horas, O Rosal) una cita con el líder invicto Valinox Novás. Los rojinegros viajan con la intención de hacer saltar la banca ante el mejor equipo del campeonato. Ferradás y Mateo son los que tienen más opciones de volver a entrar en la convocatoria y en el Disiclín están pendientes también de Mateo. Sin embargo, Martín Losón causa baja con problemas en el isquio.

«Vamos a una pista de esas en las que gusta jugar. No va a ser fácil. Se antoja complicado. Es sin duda el partido más difícil de toda la temporada», explicaba ayer Pablo Cacheda. El técnico recuerda que «intento transmitirle a mis jugadores que la liga está muy igualada. Tenemos que ir allí sin ningún complejo, siendo fieles a nuestro estilo y si suena la flauta, nos vendría muy bien porque tenemos opciones».